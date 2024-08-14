بيراميدز يعلن حكام مباراته مع بطل زنزبار في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أسماء حكام مباراة جي كيه يو بطل زنزبار في مواجهة بيراميدز، بذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع بطل زنزبار في مباراتي الذهاب والإياب بالقاهرة على استاد الدفاع الجوي، على أن تقام المباراة الأولى يوم الأحد 18 أغسطس الجاري، في الثامنة مساء.

ويدير المباراة طاقم حكام من النيجر بقيادة الحكم محمد علي موسى، ويعاونه عبد العزيز ياكوبا المساعد الثاني، وعبد الله توناو المساعد الثاني، وعمرو إيزاكا الحكم الرابع، بينما يراقب اللقاء ماكور كاريوم من دولة جنوب السودان.