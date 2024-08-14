تفاعل جماهيري كبير مع غالية وأخرس بمهرجان صيف بنغازي

أقيم مساء أمس الثلاثاء الحفل العائلي الثالث بمهرجان صيف بنغازي، والذي بدأه الدي جي ديباني، ثم المطرب الليبي محمد لوشيش، وسط حضور جماهيري عائلي تخطى 2500 شخص.

ثم بدأت المطربة السورية غالية فقرتها، والتي لاقت تفاعل كبير من جمهور العائلات، ونزلت غالية من المسرح للجمهور وسط هتافات وترحيب كبير.

كما عزفت غالية على الجيتار بجانب غنائها عدة أغاني رومانسية منها باللهجة المصرية أغاني "يا خسارة" و"المنطق والاحساس"، ومجموعة من الأغاني المميزة.

كما جلست غالية على أرضية المسرح وهي تغني وتداعب الجمهور، وتحركت بينهم في كل مكان، والتقطوا معها الصور التذكارية من الأطفال والعائلات الذين تواجدوا لحضور الحفل بمنتجع النخلة الذهبية.

ثم ختم الحفلة المطرب الأردني أخرس، والذي رحب به الجمهور الليبي، وتفاعلوا معه طوال فقرته الغنائية، وقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة بعدة لهجات، منها "أرجعك غريب"، ثم قام بغناء مجموعة أغاني رومانسية وعاطفية، ووجه الشكر للجمهور الليبي، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع هذه الحفاوة والحب، مؤكدا أنه سيعود قريبا إلى ليبيا لتقديم حفلات جديدة، بعدما شاهد تفاعل وحب الجمهور له.

الجدير بالذكر إن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا، وتستمر فعالياته حتى 15 أغسطس الجاري، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية.