الغربية: تحرير 36 محضرا خلال حملة تفتيشية على المخابز البلدية بالدلجمون

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية بقرية الدلجمون التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومديري مديريات "الصحة، التموين، ومباحث التموين، سلامة الغذاء".

يأتي ذلك استجابة لمطالب المواطنين بمركز ومدينة كفر الزيت، حيث تم تحرير 36 محضرا .

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و10 محاضر نقص اشتراطات صحية، كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير 10 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين، مؤكدا بذل الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

وأِشار الجندي إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.

وناشدت محافظة الغربية، المواطنين، بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة واتس آب على الأرقام 01550502836، 01550502837، 01550502834، أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233.