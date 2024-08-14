بولونيا يترقب مفاوضات الأهلي ونيس للتعاقد مع محمد عبد المنعم

يترقب نادي بولونيا الإيطالي موقف محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي، ومفاوضاته مع نيس الفرنسي، في ظل عدم تمكن إدارة الأهلي ونيس من التوصل لاتفاق بشأن شروط دفع مقابل الصفقة.

قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية:" يقترب المدافع المصري محمد عبد المنعم من نيس، حتى لو عاد بولونيا إلى السباق يوم الأربعاء".

أضاف:" اتفق نيس والأهلي على صفقة انتقال تقدر بـ 4 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليون يورو مكافآت، لـ محمد عبد المنعم. لكن الإدارتين لم تتمكنا بعد من إيجاد أرضية مشتركة بشأن شروط الدفع".

أتم:" في هذه الأثناء، يحاول بولونيا الفوز بالسباق من أجل المدافع المصري واستأنف المحادثات مع الأهلي".

جدير بالذكر أن محمد عبد المنعم قد جذب أنظار عدة فرق في الفترة الماضية للتعاقد معه على رأسهم نيس الفرنسي، وبولونيا الإيطالي، وجالاتا سراي التركي.