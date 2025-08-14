ستارمر يستقبل زيلينسكي في لندن قبل قمة ترامب وبوتين

استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في لندن اليوم الخميس، قبل يوم من انعقاد قمة أمريكية-روسيا في ألاسكا.

وتأتي زيارة زيلينسكي للعاصمة البريطانية بعد يوم من مشاركته في اجتماعات افتراضية من برلين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة عدة دول أوروبية.

وقال قادة أوروبا، إن ترامب أكد لهم أن محاولة التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ستكون أولوية خلال لقائه الرئيس الروسي فلادمير بوتين غدا الجمعة.

وكان ستارمر، قال أمس الأربعاء، إن قمة ألاسكا سوف يكون لها "أهمية كبيرة" ويمكن أن تمثل مسارا ناجحا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.