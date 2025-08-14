يديعوت أحرنوت: ترامب قد يزور إسرائيل في سبتمبر المقبل

تحدثت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الخميس، عن زيارة محتملة قد يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل في سبتمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض، لم تسمها، أن الرئيس ترامب قد يزور إسرائيل في سبتمبر المقبل "إذا سمحت الظروف"، قبل زيارته المقررة إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت أن زيارة ترامب إلى بريطانيا مقررة في الفترة من 17 ـ 19 سبتمبر، تلبية لدعوة الملك تشارلز الثالث.

وذكرت المصادر أن البيت الأبيض يدرس زيارة ترامب لإسرائيل قبل بريطانيا، لكن مسئولين أمريكيين قالوا إن ذلك يعتمد على إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة، وفق الصحيفة.

وقال مسئول أمريكي للصحيفة: "سيزور الرئيس ترامب بريطانيا في سبتمبر، ومن المحتمل أن يتوقف في إسرائيل، لكن الأمر غير مؤكد ولم يُحسم بعد".

وأضاف: "يعتمد الأمر على التطورات" في ملف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة.

وأكد مسئول إسرائيلي، لم تسمه "يديعوت أحرنوت"، وجود "مؤشرات أولية" بشأن زيارة ترامب، لكنه قال إنه "لا شيء ملموس" بعد بهذا الخصوص.

فيما لم يصدر عن البيت الأبيض تعليق على ذلك حتى الآن.

وتتوسط في المفاوضات كل من مصر وقطر، مع دعم من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل.

في السياق، ذكرت القناة 13 العبرية أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، زار العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، في إطار مساعي استئناف المفاوضات مع "حماس"، فيما لم تؤكد السطات القطرية فورا تلك الأنباء.

وادعت القناة أن التقديرات في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة تشير إلى "احتمال صدور مقترح جديد من حماس لوقف إطلاق النار"، بينما لم تعلق حماس فورا على ذلك.

وفي شأن متصل، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر لم تسمها، أن مصر التي تقود مع قطر وساطة بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، "تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل لاتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب".

وأكدت المصادر ذاتها، وفق القناة: "استمرار اجتماعات القاهرة بين وفد حركة حماس والمسئولين المصريين".

ولفتت المصادر إلى أن "وفد حركة حماس في القاهرة يثمن الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات لقطاع غزة ووقف إطلاق النار".

والأربعاء، ذكرت "القاهرة الإخبارية" أن "وفد حماس التقى رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع جهود التهدئة في غزة".

والثلاثاء، أعلنت حماس أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية، وصل القاهرة وبدأ محادثات تمهيدية للقاءات مقررة الأربعاء، لبحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

كما كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على "العودة إلى مقترح هدنة الستين يوما في قطاع غزة".