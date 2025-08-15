شرطة جامبيا: اتهام 3 نساء في قضية وفاة رضيعة بسبب الختان

ذكرت شرطة جامبيا أنه تم اتهام ثلاث نساء في قضية وفاة رضيعة تبلغ من العمر شهرا خضعت لعملية ختان، في أول قضية من هذا النوع منذ لم تعدل البلاد حظرا على هذه الممارسة العام الماضي.

وحظرت البلاد ختان الإناث في 2015، لكن هز البلاد جدل متجدد بشأن الممارسة العام الماضي بعد أول محاكمات لممارسات الختان. وكانت هذه أول مرة تتم فيها مناقشة الممارسة علنا.

وأيد البرلمان الجامبي الحظر في نهاية المطاف، لكن كثيرين يشيرون إلى استمرار الممارسة سرا.

وتواجه إحدى النساء الثلاث السجن مدى الحياة، وتم اتهام الاثنتين الأخريين بمشاركتها في الجريمة.