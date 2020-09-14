فلسطين واليابان تبحثان آخر المستجدات في المنطقة

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مع سفير اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي، آخر المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، والواقع الإقليمي والدولي والتطورات الميدانية على الأرض.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد بمقر منظمة التحرير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين - ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها المتصاعدة، والاستمرار في تعميق الاستيطان والضم المنظّم للأرض وسرقة المقدرات والموارد الفلسطينية بما فيها أموال المقاصة والتضييق على الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس "كورونا".

من جهتها، أعربت شعراوي عن إمتنانها على مواقف اليابان الداعمة للقضية الفلسطينية، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مثمنة المساعدات اليابانية للشعب الفلسطيني.. مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وبدوره.. أكد سفير اليابان لدى فلسطين دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى جملة المشروعات التنموية والاقتصادية التي تعمل على تنفيذها الحكومة اليابانية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المشروع الاقتصادي في أريحا "جايب"، ودور اليابان في تشكيل مؤتمر "سيباد" للتعاون بين دول شرق آسيا لدعم التنمية الفلسطينية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).