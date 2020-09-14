المغرب: 1517 إصابة جديدة بكورونا و1442 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 1517 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 88203 حالات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بتسجيل 36 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1614 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.. كما تم تسجيل 1442 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 68970 شخصاً.

وأضاف البيان أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل المختبرية، قد بلغ 2 مليون و163 ألفا و560 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.