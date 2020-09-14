مدير ناسا: اكتشاف الفوسفين على كوكب الزهرة «الحدث الأهم» في البحث عن حياة خارج الأرض

قال مدير «ناسا» الأميركية إن اكتشاف مركب الفوسفين الكيميائي على الزهرة يعتبر «أهم حدث» في مهمة البحث عن حياة خارج كوكب الأرض، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الاثنين.



واكتشف في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة غاز «الفوسفين» السام والذي قد يكون مصدره بيولوجياً.



اكتُشف الفوسفين بواسطة تلسكوب جيمس كلارك ماكسويل في هاواي وشبكة اتاكاما ذات الموجات الملليمترية في تشيلي. وتركيز جزيئات الفوسفين هو 20 لكل مليار.



والفوسفين، غاز عديم اللون وسام جداً، تنتجه على الأرض الكائنات المجهرية التي لا تحتاج إلى الأوكسيجين. وكان قد اقتُرح البحث عن هذا الغاز في عام 2019 في الكواكب الخارجية كعلامة لوجود الحياة عليها.