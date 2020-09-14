 المرصد: مقتل 7 وإصابة أكثر من 30 بانفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية - بوابة الشروق
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المرصد: مقتل 7 وإصابة أكثر من 30 بانفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية

انفجار سيارة مفخخة - ارشيفية
انفجار سيارة مفخخة - ارشيفية
هدى أمين
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 8:11 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 8:11 م
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارًا عنيفًا دوى في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال محافظة حلب، مساء اليوم، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص بينهم طبيب، وإصابة أكثر من 30 آخرين بينهم أطفال.

وأضاف «المرصد السوري» في موقعه الإلكتروني الرسمي، مساء الاثنين، أنه من المرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية لوجود عدد كبير من الجرحى بحالات حرجة.

يذكر أن الانفجار وقع في منطقة مكتظة بالمدنيين قرب أحد أسواق المدينة، وعلى مسافة قريبة من إحدى النقاط الأمنية للفصائل الموالية لتركيا.

وكان انفجاراً عنيفاً دوى في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال محافظة حلب، مساء اليوم، نتيجة آلية مفخخة انفجرت قرب كراج مدينة عفرين، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

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