جلسات عمل مغلقة تجمع الفخراني وشادي وكمال من أجل «نجيب زاهي زركش»

جمعت جلسات عمل مغلقة كلًا من الفنان يحيي الفخراني والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج شادي الفخراني، وذلك لوضع الخطوط العريضة لانطلاق تصوير مسلسلهم الرمضاني الجديد "نجيب زاهي زركش".



ويواصل السيناريست عبد الرحيم كمال كتابة سيناريو المسلسل، حيث انتهى حتى الآن من الحلقات الخمس الأولى، ويشهد هذا العمل عودة التعاون بينه وبين الفنان يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني.



وأوضح كمال أن "نجيب زاهي زركش" لن يكون مسلسلًا صعيديًا، بل هو عمل اجتماعي يشارك في بطولته كل من أنوشكا، وكريم عفيفي، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف.