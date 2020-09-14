مساعد وزيرة الصحة: لقاح كورونا المستخدم في التجربة السريرية لا يسبب أية إصابة بالفيروس

قال إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الطب المهني، إن لقاح فيروس كورونا المستخدم في التجارب السريرية في مصر لا يسبب أية إصابة بالفيروس، موضحًا أن المتطوع يتم حقنه بجزء مخفف من الفيروس؛ لتنشيط النظام المناعي في الجسم فقط.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن هناك مواصفات معينة للمتطوعين منها؛ أن يكون السن أكبر من 18 عامًا، وخلو السجل المرضي من الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى استقبال طلبات التطوع على موقع الوزارة.

ولفت إلى تقييم المتقدمين من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لتحديد من يصلح للانضمام إلى التجربة، مضيفًا أن المتطوع يتم إدراجه ضمن الدراسة بعد إجراء الفحص الأولي، وإمضاء موافقة مستنيرة مصممة من لجنة الأخلاقيات بوزارة الصحة.

وأشار مساعد وزيرة الصحة إلى توزيع الأسماء بعد ذلك بطريقة عشوائية على ثلاثة محاور في الدراسة، قائلًا إن المتطوع يتم وضعه نصف ساعة تحت الملاحظة؛ لمتابعة ظهور أية أعراض جانبية.

وتابع أن المتطوع يحصل على الجرعة الثانية للقاح بعد مرور 21 يومًا، مضيفًا: «المتابعة خلال خمس زيارات لقياس نسبة الأجسام المضادة، ونجري مسحة لكورونا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس وقت التطعيم».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح موقع الحجز لاستقبال المتطوعين للمشاركة في التجربة السريرية للقاح للوقاية من كورونا بداية من اليوم الأحد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني Www.Covactrial.mohp.gov، والذي يحتوي على الشروط الواجب توافرها للمتطوع للمشاركة في التجربة، من خلال 3 مراكز تشمل "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد".