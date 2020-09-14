 قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بريف حلب السورية - بوابة الشروق
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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بريف حلب السورية

انفجار سيارة مفخخة - ارشيفية
انفجار سيارة مفخخة - ارشيفية
دمشق - (د ب أ )
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 7:31 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 7:31 م
لقي ثلاثة اشخاص على الأقل حتفه وأصيب اخرون في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب شمال سورية اليوم الاثنين. 

وقال مصدر طبي في مشفى عفرين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأصيب أكثر من10آخرين بجروح في انفحار سيارةمفخخةوسط المدينة والتي تعتبر الاكثر ازدحامًا  ".

وتسيطر فصائل المعارضة الموالية لتركيا على منطقة عفرين منذ شهر مارس 2018 وشهدت المدينة تفجيرات بسيارات مفخخةودراجات نارية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى .

وفي مدينة ادلب،شمال سورية استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي اليوم  الاثنين، سيارة نوع "سنتافيه" وسط المدينة بالقرب من مسجدالروضة . 

وقال مصدر في الدفاع المدني إن السيارة ربما تعود لأحد الفصائل الجهادية وأن شخصين قتلا، بعد استهدافها بأربعة صواريخ ".

واستهدفت طائرات تابعة للتحالف الدولي عدة سيارات يعود اغلبها لتنظيم حراس الدين المتشدد .

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