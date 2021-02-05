تقرير: رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور قطر غدا

ذكر تقرير إخباري أن مساء اليوم الإثنين، إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي سيصل إلى العاصمة «الدوحة، يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسمية للبلاد».

وقالة وكالة الأنباء القطرية "قنا" التي اوردت التقرير أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سوف يستقبل المنفي بعد غد الأربعاء بالديوان الأميري لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها".

كان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أكد خلال زيارة للعاصمة الليبية في شهر مايو الماضي على دعم بلاده للسلطة السياسية الجديدة في ليبيا، داعيا إلى "منع التدخلات الأجنبية في شؤونها".

وأجرى المسؤول القطري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة رسمية، مباحثات مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وفي 16 مارس الماضي ، تسلم كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مهامهما لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة مقرر لها 24 ديسمبر المقبل.