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أعلن إبراهيم المهندس إبراهيم الحفيان مدير مديرية الإسكان بمطروح، الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا بنسبة 100%.

وقال الدكتور محمد على مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، إن ذلك يأتي فى إطار خطة المحافظة لتطعيم جميع العاملين بالمصالح والمديريات الخدمية والحكومية عن طريق الفرق الطبية المتنقلة والثابتة التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة.

وكان ناشد محافظ مطروح جميع المواطنين والعاملين بكل المصالح والمديريات الحكومية، بسرعة التسجيل وأخذ اللقاح لسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين حرصا على سلامة الجميع.