 لطلاب الثانوية.. ألسن عين شمس تفتح باب تسجيل رغبات التنسيق الداخلي الأربعاء - بوابة الشروق
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لطلاب الثانوية.. ألسن عين شمس تفتح باب تسجيل رغبات التنسيق الداخلي الأربعاء

عمر فارس
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 2:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 2:47 ص

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، الأربعاء ١٥ سبتمبر الجاري، تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت أنه يجب على الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية التوجه إلى الكلية الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، ولمدة أسبوع ماعدا الجمعة والسبت من التاسعة حتى الثانية ظهرا لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية،

وشددت على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة إلزام الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم أشارت إلى أنه يجب على الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، صورة من شهاده الثانوية العامة صورة من شهاده الميلاد.

وشددت على أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال ١٥ يوما من تاريخه.

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