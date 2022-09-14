تبدأ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، غدا الخميس، زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة بفعاليات المنتدى الإقليمي العربي بشأن المبادرات لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، وهو واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظّمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، بالتعاون مع الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول حشد التمويل المناخي، كما تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع مسئولي معهد التمويل الدولي. ويجمع المنتدى بين عدد من الأطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص فى الدول العربية لمناقشة سبل تسريع وتيرة تمويل العمل المناخي.

ويتناول المنتدى الإقليمي العربي احتياجات الدول العربية من تمويل للعمل المناخي من أجل ضمان أمن المياه والطاقة والغذاء في ظل ظروف مناخية متغيّرة. وتعرض الدول الأعضاء خلاله المشاريع القابلة للتمويل التي من شأنها تسريع العمل المناخي، فضلاً عن أشكال مبتكرة من التمويل ومبادرات إقليمية يمكن أن تتيح الفرص لاستثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط والدعم الثنائي.

ويعمل المنتدى على تيسير التفاعل مع مجموعة واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة لتسريع تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة وإتاحة فرص التمويل المختلط لمشاريع ومبادرات ملموسة، بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون والفرص في مجال تمويل العمل المناخي لتسريع الوصول إلى الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة استخدام الطاقة وسبل ضمان الأمن المائي والغذائي، التي تمثل محفزاتٍ رئيسيةً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معه في المنطقة العربية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، نظموا منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص.

كما عقد المنتدى بمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية، ونظمت نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".