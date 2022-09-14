الاستخبارات البريطانية: موسكو تستخدم طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا

أفاد تقييم لمحللي الاستخبارات البريطانية، بأن موسكو استخدمت طائرات مسيرة إيرانية خلال حربها في أوكرانيا، في الوقت الذي تستنزف فيه مخزونها من الأسلحة.

وقال محللون تابعون لوزارة الدفاع البريطانية، في تقريرهم اليومي اليوم الأربعاء، إن روسيا بالتأكيد تشتري أسلحة من الدول التي تخضع لعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية، في ظل استنفاد مخزونها.

وكتب المحللون في تقرير جاء بعد يوم من تصريح أوكرانيا أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز شاهد -136 بالقرب من مدينة كوبيانسك بشمال شرق البلاد في هجوم مضاد، أنه من المرجح أن تكون موسكو قد استخدمت طائرات مسيرة في أوكرانيا لأول مرة مؤخرا.

وأضاف التقرير: "إسقاط طائرة شاهد-136 بالقرب من الخطوط الأمامية يشير إلى احتمالية حقيقية أن روسيا تحاول استخدام هذا النظام لتنفيذ هجمات تكتيكية بدلا من استخدامها ضد مزيد من الأهداف الاستراتيجية داخل الأراضي الأوكرانية".

ويأتي هذا التقييم في الوقت الذي تقول فيه القوات الأوكرانية أنها تدفع نظيرتها الروسية للتقهقر لاستعادة السيطرة على مناطق بالشرق، سيطرت عليها موسكو خلال الغزو الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.