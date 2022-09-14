أذربيجان تعرض تسليم يريفان جثث 100 جندي أرميني قتلوا في المعارك

عرضت أذربيجان، اليوم الأربعاء، تسليم أرمينيا جثث 100 جندي أرميني قتلوا في المعارك، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قالت روسيا إنها على تواصل مع أذربيجان وأرمينيا، وتتخذ إجراءات للسعي في استقرار الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية بأسرع وقت.

ونقت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مدير القسم الرابع لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، دينيس جونتشار، قوله: «نحن على تواصل وثيق مع باكو ويريفان.. نتخذ الإجراءات اللازمة بهدف استقرار الوضع بأسرع وقت».

واندلعت اشتباكات، ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، ما أدى لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن أذربيجان وأرمينيا، توصلتا إلى اتفاق ينهي الاشتباكات التي اندلعت في الساعات الأخيرة.

وقالت مصادر إن وزيري الدفاع في أرمينيا وروسيا، اتفقا على اتخاذ خطوات لتثبيت الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، القوات الأرمينية بشن أعمال تخريبية واسعة النطاق، قرب مقاطعات داشكسان وكلباجار ولاشين الحدودية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن 50 عسكريا لقوا حتفهم في الاشتباكات، بينما أعلنت أرمينيا مقتل 49 على الأقل من جنودها.

من جهتها، قالت أرمينيا إن أذربيجان شنت قصفا مكثفا بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية.