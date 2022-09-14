أسامة الأزهري يكرم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم في ههيا بالشرقية

كرم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، 200 طفل من حفظة القرآن الكريم في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، أعمارهم من سن 4 إلى 12 عامًا.

وهنأ الأزهري خلال كلمته في تكريم حفظة القرآن الكريم الذي نظمه أهالي "ههيا" المتفوقين من حفظة القرآن الكريم قائلا: "شرف لي أن أكون بينكم ملبيًا دعوتكم الكريمة في هذا الحفل الذي له كل الإجلال والتقدير"، مقدما الشكر لمحفظي القرآن الكريم ولأولياء الأمور أيضًا.

ووجه الأزهري، رسالة إلى أبنائنا الطلاب قائلا: "إذا كنتم حفظتم كتاب الله فهو بداية مهمة ترتقون بها لسلم متصاعد للنور والعلم، يبدأ الأمر بحفظ كتاب الله ثم تدبره وفهم معانيه ومقاصده ثم التخلق بأخلاقه".

وأكمل: "أشرف ما يتخلق به العبد أن يحفظ القرآن الكريم وأن يفهم ما حفظ ثم يعمل به، فحفظة القرآن الكريم أخلاقهم رفيعة ونبيلة، الحافظ لكتاب الله لا يكونن إلا صادقًا وناجحا، لا يعرف الفشل أبدا، بارًا بوالديه، لا يعرف العقوق، وموفقا في دراسته".

وتابع الأزهري: "أريد منكم أن تبدعوا وتتوجهوا للعلم بكل طاقتكم، أن تبدعوا في علوم الكون في الفلك والطب والهندسة، وفي علوم الشريعة الفقه والتفسير وغيره".

واختتم قائلا إن القرآن الكريم يدعو للبر والصدق، واحترام الأكوان وإكرام الإنسان وحفظ الأوطان، كما يدعو أيضًا إلى الهمة، قال تعالى "يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ".