الرئيس الأوكراني: حجم الدمار بمدينة إزيوم صادم

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن صدمته إزاء حجم الدمار الذي شاهده في مدينة (إزيوم)، التي تم تحريرها مؤخرًا من القوات الروسية، قائلًا: "إن حجم الدمار صادم ويشابه ما تم بمدينة (بوتشا) التي حررت سابقًا".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس الأوكراني، اليوم الأربعاء، للمدينة عقب تحريرها، وحيث قام برفع العلم الأوكراني هناك ونشر صورًا لزيارته عبر تطبيق "تلجرام" وكتب تعليقات باللغة الإنجليزية والأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

ووجه زيلينسكي الشكر للحكومات الأجنبية لإرسالها محققين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بأوكرانيا، ويقينه بصدور أحكام بشأنها في النهاية، معربًا عن ثقته في أن كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية ستعود إلى أوكرانيا في النهاية.

وفي سياق ذي صلة، التقت قرينة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكى مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في مدينة ستراسبورج الفرنسية، معربة عن امتنانها للبرلمان الأوروبي على اتخاذ القرارات السريعة بشأن أوكرانيا والتعاون الوثيق مع البرلمان الأوكراني.

ومن جهتها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، التي كانت من أوائل المسئولين الأجانب رفيعي المستوى الذين قاموا بزيارة أوكرانيا في أبريل الماضي، "نحن نقف معكم في الأوقات الجيدة وفي الأوقات الصعبة.. لن نترككم أبدا".