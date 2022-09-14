الديمقراطي الكردستاني العراقي يكشف عن قرب الانتهاء من اختيار مرشح رئاسة الجمهورية

قالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي بالبرلمان العراقي فيان دخيل، إن المحادثات الكردية حول اختيار مرشح رئاسة الجمهورية وصلت إلى المراحل النهائية.

وأضافت دخيل في تصريح خاص لقناة العربية الحدث الإخبارية اليوم الأربعاء، أن حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يبذلان كل ما في وسعهما من خلال لجنة مشتركة منذ عدة أشهر لحل كافة المشاكل في إقليم كردستان من بينها اختيار مرشح رئاسة الجمهورية. ودعت جميع الكتل العراقية إلى ضرورة توقيع تعهد على احترام نتائج الانتخابات المقبلة في البلاد.

يأتي ذلك بعد أن عقدت الأحزاب الكردية اجتماعًا بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت؛ لمناقشة الوضع السياسي وحسم مرشح رئيس الجمهورية.

يُشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021 وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد، وذلك وفقًا لنتائج الانتخابات التي أُعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبًا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي.

كما طرح "الإطار التنسيقي العراقي" يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار التيار الصدري واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو.