يستضيف برنامج "افتح باب قلبك" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بهي الدين، على قناة "CBC" يوم الجمعة المقبل، الدكتور علي سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الأداب جامعة عين شمس، للحديث عن كيف تستعد الأسر المصرية لإستقبال العام الدراسي الجديد.

يتحدث "سالم" عن كيف تغلب الأسر المصرية والطلاب على المشاكل التي تواجههم، وكيف يتم تنظيم الوقت والمهام، وذلك في الحلقة التي تذاع في تمام الساعة السابعة مساء.

كما تستعرض الإعلامية أميرة بهي الدين، الاستعدادت لبدء الدراسة وذلك من خلال ما توفره الدولة من معارض لمستلزمات المدارس وكيف استعدت وزارة التربية والتعليم للموسم الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على الهواء مباشرة، وتقدمه الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، وهي محامية، باحثة، كاتبة ومدونة، حقوقية وناشطة نسوية، إعلامية ومصورة فوتوغرافية.

