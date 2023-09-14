 السعودية تقدم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات في ليبيا - بوابة الشروق
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السعودية تقدم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات في ليبيا

د ب أ
نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 3:55 م | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 3:55 م

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد  الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قوله إن "هذا التوجيه يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها".

وأشار إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.


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