شيعت منذ قليل جنازة الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع مع المرض، من مسجد عبد الرحمن الكواكبي بحضور نجوم الفن.

وحرص علي حضور صلاة الجنازة على الفنانة كل من الفنانة وفاء عامر، وشريف سلامة، ومنال سلامة، وتوفيق رشوان، وأحمد الكحلاوي، وغيرهم من نجوم الفنّ وملامح الحزن تملئ وجههم .

وكان زوج ناهد رشدي، أعلن عن خبر الوفاة، بمنشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلي رحمة الله تعالي زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الأعلى يارب العالمين".