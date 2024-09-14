 بحضور مجموعة من الفنانين.. تشييع جنازة ناهد رشدي - بوابة الشروق
السبت 14 سبتمبر 2024 7:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بحضور مجموعة من الفنانين.. تشييع جنازة ناهد رشدي

حسام جودة
نشر في: السبت 14 سبتمبر 2024 - 7:24 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 7:24 م

شيعت منذ قليل جنازة الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع مع المرض، من مسجد عبد الرحمن الكواكبي بحضور نجوم الفن.

وحرص علي حضور صلاة الجنازة على الفنانة كل من الفنانة وفاء عامر، وشريف سلامة، ومنال سلامة، وتوفيق رشوان، وأحمد الكحلاوي، وغيرهم من نجوم الفنّ وملامح الحزن تملئ وجههم .

وكان زوج ناهد رشدي، أعلن عن خبر الوفاة، بمنشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلي رحمة الله تعالي زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الأعلى يارب العالمين".

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك