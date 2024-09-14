سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود، بينها ثكنة زبدين والمقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية استهدفت مبنيين عسكريين لحزب الله جنوبي لبنان، بأحدهما عناصر من الحزب، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

كما أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق رصد إطلاق نحو 55 صاروخا خلال ساعة واحدة من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد في الجليل الأعلى، وشمال بحيرة طبريا بعمق نحو 35 كيلومترا من الحدود مع لبنان، وعلى امتداد سهل الحولة.

وقال حزب الله إن مقاتليه قصفوا ثكنة زبدين وحققوا بها إصابة مباشرة، كما قصفوا بالصواريخ قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة "282" شمال غرب بحيرة طبريا.‏

كما قصف الحزب المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي، وقاعدة تمركز فرقة الجليل في "عميعاد"؛ واستهدف موقع رويسات العلم ‏بقذائف المدفعية محققا إصابة مباشرة، وفق ما أعلن.

دبابة ميركافا

وذكر الحزب أنه قصف أيضا دبابة ميركافا إسرائيلية على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه، وهاجم بمسيرة انقضاضية مقر لواء "حرمون" في ثكنة "معاليه غولاني".

كما قصف مرابض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة، والتجهيزات ‏التجسسية بموقع "حدب يارين" بقذائف مدفعية.

من ناحيته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت عددا من الصواريخ التي سقط معظمها في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات.

وقال إنه أسقط ذرون تسللت من لبنان نحو مناطق الجليل الأعلى.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى انفجار طائرتي درون أطلقهما حزب الله في منطقة شمالي كريات شمونة دون وقوع إصابات.

كما تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا أُطلق من لبنان سقط في منطقة مفتوحة بكفار سالد بسهل الحولة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، دون وقوع إصابات.



