سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت، اليوم السبت، اجتماعا ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، والتسهيلات المقدمة في هذا الملف، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء تكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام، مستجدات وسير العمل في الملف، خاصة فيما يتعلق بأعداد طلبات التصالح التي تم تقديمها وفحصها بمعرفة اللجان المختصة في كل مركز "على حدة"والمعاينات التي تم تسجيلها على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وشهادات بيانات التصالح التي يتم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح.

وأشار السكرتير العام، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بإرسال تقارير يومية وأسبوعية، تضمن البيانات والتفاصيل الخاصة بأعداد وأنواع النماذج التي يتم إصدارها ضمن إجراءات التصالح، مع التأكيد على اتخاذ الإجراء اللازم حيال أية تعديات أو متغيرات غير قانونية، والتنسيق بشأن استمرار التيسيرات وتسهيل الإجراءات على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

وحضر الاجتماع، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، ومديرو التخطيط العمراني والشئون القانونية ووحدة مراجعة التراخيص والبوابة الإليكترونية بديوا عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرو الإدارات الهندسية المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.