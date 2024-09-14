كيف يساهم زيت الزيتون الأخضر في تحسين مستويات سكر الدم؟

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تشكل وجبات الطعام مشكلة لمرضى السكري، حيث يتبعها قفزات في سكر الدم نتيجة لتحويل الجسم النشويات إلى سكريات، مما يفاقم المشكلة.

وفي هذا السياق، كشفت إحدى الدراسات عن دور زيت الزيتون الأخضر في خفض قفزات سكر الدم بفعالية ملحوظة.

وذكر موقع "نيتشرل ساينس" أن فريقًا من جامعة كغاوا اليابانية قام بتجربة 8 أنواع من زيت الزيتون لمعرفة تأثيرها على إنزيم ألفا جلوكوسيداز الذي يحول النشويات إلى سكريات.

ووجد الفريق أن زيت الزيتون الأخضر نجح في تثبيط عمل الإنزيم بنسبة أكبر، حيث يطلق مواد من الفلافونويد التي ترتبط بالإنزيم وتعرقل تأثيره.

بلغت درجة إعاقة زيت الزيتون الأخضر للإنزيم نحو 2.2 ملي جرام، وهي أعلى كمية تمكن نوع من زيت الزيتون من تثبيطها.

وأوضحت الدراسة، أن زيت الزيتون الأخضر يمتاز بغناه بمواد فينولية مضادة للأكسدة تساعد في خفض سكر الدم بشكل طبيعي.

يذكر أن العديد من الدراسات قد تطرقت لفوائد زيت الزيتون في تحسين صحة القلب وخفض الكوليسترول وسكر الدم، بالإضافة إلى الوقاية من الزهايمر وفقًا لإحدى الدراسات السابقة.