 رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جوبا لافتتاح مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جوبا لافتتاح مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 11:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 11:15 ص

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، لحضور افتتاح جلسات التفاوض بين الخرطوم والحركات المسلحة.

ورافق البرهان إلى جوبا؛ الفريق أول ركن جمال عمر وزير الدفاع السوداني، والفريق أول أبو بكر دمبلاب مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة السوداني، والفريق محمد علي إبراهيم الأمين العام للرئاسة.

وكانت الحكومة السودانية والحركات المسلحة قد وقعتا، في جوبا في سبتمبر الماضي، على اتفاق لإعلان المباديء شكل نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في السودان.


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