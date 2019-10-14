مقتل وإصابة 23 مسلحا من طالبان في غارات جوية شمالي أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 23 مسلحًا من حركة "طالبان" بين قتيل وجريح، في سلسلة من الغارات الجوية استهدفت إقليم بلخ شمالي أفغانستان.

وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش -في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الاثنين- إن القوات الجوية شنت غارات على مواقع "طالبان" في منطقة شاهار بولاك في إقليم بلخ الشمالي، وسط اشتباكات مستمرة بين الجانبين، ما أسفر عن مقتل 8 من المسلحين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين.

وفي الوقت ذاته، أكد فيلق "شاهين 209" أن الغارات الجوية لم تلحق أي أضرار بالمدنيين، ولكن أحد أفراد قوات الأمن أُصيب بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار مع المسلحين.

ولم تعلق حركة "طالبان" على الاشتباكات والغارات الجوية حتى الآن.