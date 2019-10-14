الحزب الحاكم في بولندا بصدد خسارة الأغلبية في مجلس الشيوخ

يبدو أن حزب "القانون والعدالة" المحافظ الحاكم في بولندا سوف يخسر أغلبيته في مجلس الشيوخ، وفقا لما أظهرته أحدث بيانات لجنة الانتخابات الرسمية البولندية (بي كيه دبليو).

وتظهر النتائج الأولية أن حزب القانون والعدالة سوف يحصل على ما بين 48 – 49 مقعدا في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد، في حين أن الائتلاف المدني برئاسة حزب "بي أو " الوسطي سوف يفوز بـ42 أو 43 مقعدا، فيما سوف تؤول باقي المقاعد إلى الأحزاب الأخرى وأعضاء مجلس الشيوخ المستقلين.

وجرى فرز 100 بالمئة من الأصوات في معظم الدوائر الانتخابية، ولكن البيانات مازالت غير رسمية. وأشارت النتائج الجزئية السابقة إلى أن حزب القانون والعدالة يمكن أن يفوز بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ.