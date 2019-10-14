رئيس صربيا يفتتح أعمال الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوسيتش أعمال الجمعية ال141 للاتحاد البرلماني الدولي والتي تستضيفها صربيا خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

حضر الافتتاح الليلة الماضية فى بلجراد أكثر من 1700 شخص يمثلون وفود برلمانية من 140 دولة منهم ما يزيد على 70 رئيس برلمان في مقدمتهم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا بارونز والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج والدكتور علي عبدالعال الذي يرأس وفداً برلمانياً مصرياً رفيع المستوى بالإضافة لوفود المنظمات الدولية والبرلمانية الشريكة للإتحاد البرلماني الدولي.

وسبق الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية ، مشاركات كثيفة للدكتور على عبدالعال في الأعمال التحضيرية للجمعية شملت مشاركته في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بصفته عضوا فيها ممثلاً للمجموعة العربية بالإضافة لمشاركته في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف.

كما شارك الدكتور علي عبدالعال في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية لتنسيق المواقف العربية إزاء القضايا المدرجة على أجندة أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دروته الـ141.

يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد بمثابة منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أنشيء عام 1889 ؛ بهدف تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب ونشر السلام والديموقراطية وحقوق الإنسان وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني وتعقد الجمعية العامة للاتحاد اجتماعاتها مرتين سنوياً.

ويلعب مجلس النواب المصري دوراً بارزاً في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والإسلامية بالاتحاد للتعاطي مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية.

وسبق لمصر أن استضافت هذا الحدث الدولي الهام الذي يعتبر أكبر تجمع للبرلمانيين على مستوى العالم مرتان الأولى عام 1947 و1997.