الصين تريد إجراء مزيد من المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التجاري مع أمريكا

ذكرت مصادر مطلعة اليوم الاثنين أن الصين تريد إجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري للاتفاق على تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المزمع بين الجانبين قبل أن يوافق الرئيس الصيني شي جينبينج على التوقيع عليه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحد المصادر قولها إن بكين ربما ترسل وفدا بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي، وهو كبير المفاوضين الصينيين، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مكتوب من الممكن أن يوقع عليه الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي في شيلي الشهر المقبل.

وأفاد مصدر طلب عدم الكشف عن هويته ن الصين تريد من ترامب إلغاء قرار بفرض رسوم جمركية مقررة في ديسمبر المقبل فضلا عن رسوم أخرى من المقرر أن تدخل حيز التطبيق هذا الأسبوع.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة التجارة الصينية بشأن إمكانية إجراء مزيد من المحادثات بين الجانبين، ولكن المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج أكد اليوم أن الجانبين أحرزا تقدما، وأعرب عن أمله أن "تعمل الولايات المتحدة مع الصين، وأن يتقابل الجانبان في منتصف الطريق".