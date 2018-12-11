 الرئيس اللبناني يبحث مع سفير سوريا في بيروت التطورات الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يبحث مع سفير سوريا في بيروت التطورات الإقليمية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 3:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 3:48 م

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء مع سفير سوريا في بيروت علي عبد الكريم علي، الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.

 

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن السفير السوري قوله، بعد الاجتماع في قصر بعبدا، إن البحث "تركز على أهمية التكامل بين البلدين، لا سيما وأن ما يصيب سوريا يصيب لبنان والعكس صحيح"، مضيفا أن "الرئة التي يتنفس منها البلدان هي واحدة بحكم الجغرافيا والعلاقات الأخوية".

 

وأوضح أن "الوضع الاقتصادي في لبنان موضع متابعة، خصوصا أن سوريا هي جسر للعلاقة بين لبنان والخليج والعراق، ومن المهم التنسيق بين البلدين واستحداث تسهيلات المحاصيل اللبنانية التي تساعد على تطوير الاقتصاد اللبناني".

 


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