واشنطن تدعو طرفي النزاع في قره باغ للالتزام بوقف إطلاق النار

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طرفي النزاع في إقليم قره باغ إلى احترام التزاماتهما بوقف إطلاق النار، و"الكف عن استهداف المناطق المدنية".

وجاء تصريح بومبيو، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الثلاثاء، بين قوات أرمنية في قره باغ والجيش الأذربيجاني في تجاهل للهدنة الإنسانية، ما أثار غضب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي اعتبرت أن مئات آلاف الأشخاص تأثروا بالنزاع.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، إلى وقف لإطلاق النار، لكن الطرفين يتهمان بعضهما بانتهاكات الاتفاق.

من جهتها، حضت "مجموعة مينسك" في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهي الوسيط التاريخي في النزاع وتضم روسيا وفرنسا والولايات المتحدة باكو ويريفان، على احترام اتفاق الهدنة من أجل "تفادي تداعيات كارثية" على المنطقة.

من جهته، أكد مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة أوراسيا مارتن شويب في أن "اليوم بعد أسبوعين من المعارك العنيفة التي للأسف لا تزال تحتدم نرى أن هناك مئات آلاف الأشخاص تأثروا في المنطقة".

واندلعت في 27 سبتمبر الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.