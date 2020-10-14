رئيس وزراء أرمينيا يقر بإحراز قوات أذربيجان بعض التقدم في قره باغ

أقر رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بتراجع القوات الأرمنية وإحراز قوات أذربيجان بعض التقدم في منطقة قره باغ المتنازع عليها، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وصرح باشينيان، في كلمة بعث بها إلى الشعب: «خلال 18 يوما من الأعمال القتالية، تراجعت قواتنا الباسلة قليلا في المحورين الشمالي والجنوبي، وانتقل العدو إلى تكتيك جديد ويستخدم مجموعات تخريبية لنشر الرعب خلف خطوط المواجهة».

وشدد رئيس الوزراء الأرمني على أن قوات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من يريفان تحتفظ بالسيطرة على الوضع وتلحق بالقوات الأذربيجانية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وقال باشينيان إنه يعترف بتراجع القوات الأرمنية في قره باغ لأنه «يريد أن يكون صادقا أمام المجتمع»، محملا أذربيجان المسؤولية عن إخفاء خسائر تتجاوز ألف قتيل وعتاد تزيد قيمته الإجمالية عن مليار دولار.

وشهدت المواجهة المسلحة بين باكو ويريفان حول إقليم قره باغ تصعيدا خطيرا اليوم الأربعاء، بعدما قصفت قوات أذربيجانية معدات عسكرية أرمنية داخل أراضي أرمينيا في ضربة وصفتها بالاستباقية.

وتأتي هذه التطورات رغم الهدنة الإنسانية التي تم الإعلان عنها نتيجة اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو، يوم السبت الماضي.