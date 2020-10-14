الأمم المتحده تحتفل غدا باليوم الدولي للمرأة الريفية

تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، غداً الخميس، اليوم الدولي للمرأة الريفية 2020 تحت شعار "بناء قدرة المرأة الريفية على الصمود في ظل جائحة كوفيد - 19"؛ وذلك بهدف التعريف بكفاح النساء الريفيات واحتياجاتهن وبدورهم المهم والرئيسي في المجتمع.

وبحسب تقرير لمنظمة الفاو، تشكل النساء حوالي 50% من العمالة الزراعية وتنتج النساء الريفيات من صاحبات الحيازات الصغيرة ما يقرب من 80% من الأغذية في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتدعمن سبل العيش لحوالي 2.5 مليار شخص.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وفي مقدمتها "فاو"، تعاني كثير من النساء الريفيات حول العالم من العزلة وانتشار المعلومات المغلوطة وغياب القدرة في الحصول على التقنيات الضرورية لتحسين أعمالهم ومعيشتهم، وبرغم ذلك يزداد الاعتراف العالمي بما للنساء والفتيات في الريف من دور في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية والرفاهية العامة حيث تمثل النساء نسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية، ويمارسن الجزء الأكبر من الرعاية والعمل المنزلي كما أنهن يسهمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزراعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية.