الاتحاد الأوروبي يتفق على فرض عقوبات على 6 أفراد وكيان روسي بسبب تسميم نافالني

ذكرت مصادر دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الاتحاد اتفق على فرض عقوبات على ستة أفراد وكيان واحد في روسيا بسبب حادثة تسميم المعارض البارز أليكسي نافالني.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، كما يأتي بعد قرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد أمس الأول الاثنين للبدء في الإعداد لعقوبات جديدة.

وسيجري العمل على صياغة العقوبات التي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر، ومن الممكن أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة.

ووفقا للمصادر الأوروبية، فإن من بين المستهدفين بالعقوبات مسؤولين من جهاز الأمن الروسي، بينما الكيان المستهدف بالعقوبات هو "معهد أبحاث الدولة للكيمياء العضوية والتكنولوجيا".

وكان نافالني، وهو من أقوى معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والناشط البارز في مجال مكافحة الفساد، سقط مغشيا عليه على متن رحلة جوية داخلية في سيبيريا في 20 أغسطس، وتم نقله وهو في حالة غيبوبة إلى ألمانيا للعلاج، واستعاد وعيه لاحقا وغادر المستشفى.

ويقول نافالني إنه يعتقد أن بوتين هو من أمر بارتكاب الجريمة.

وهدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس بتعليق الحوار مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تصاعد التوترات بشأن الحادثة.

وتنفي موسكو أي تورط لها في الحادثة، كما تشكك فيما إذا كان قد حدث تسميم أساسا.