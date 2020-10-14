سويسرا والنمسا تسجلان أرقاما قياسية في الإصابات الجديدة بكورونا

وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا وجارتها النمسا إلى مستويات غير مسبوقة اليوم الأربعاء.

وسجل مكتب الصحة العامة السويسري 2823 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي حوالي ضعف عدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق على ذلك.

وقالت الحكومة في النمسا إن حالات الإصابة اليومية المسجلة في البلاد قد ارتفعت إلى مستوى قياسي، بلغ 1346 حالة. وتم تسجيل ما يقرب من ثلث الإصابات الجديدة في العاصمة فيينا.

وقررت الحكومة السويسرية عقد اجتماع طارئ غدا الخميس مع ممثلين من كانتونات سويسرا البالغ عددها 26 لمناقشة التفشي المتسارع للمرض.

وأعلن كانتون جنيف الناطق بالفرنسية اليوم فرض قيود على الفعاليات الكبيرة، حيث لن يتم السماح بتجمع أكثر من 15 شخصا في الأماكن العامة، بينما تم تحديد الحد الأقصى للمناسبات الخاصة بواقع 100 شخص.

وقال كانتون زيورخ إنه سيتعين على مرتادي النوادي والحانات ارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات)، في أعقاب تسجيل مجموعة من الإصابات في مثل هذه الأماكن مؤخرا.