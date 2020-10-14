المنيا تستعد لانتخابات مجلس النواب بتجهيز 511 مركزا انتخابيا

قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن مراكز المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني والمقرر إجراؤها يومي 24-25 من أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 511 مركزًا انتخابيا و1099 مقرًا على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف المحافظ أنه بحث التجهيزات والترتيبات لإجراء انتخابات مجلس النواب القادمة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدى استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر دون الانحياز إلى أي طرف.

وأوضح المحافظ أنه ألغى كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، وتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولًا بأول.