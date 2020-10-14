المصري: محمود وادي لم يوقع لبيراميدز

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كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري، حقيقة انضمام محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي، إلى صفوف بيراميدز، موضحًا ان هناك مفاوضات مازالت مستمرة مع الزمالك بشأن الصفقات.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "وادي لم يحالفه التوفيق في تصريحه بشأن تعاقده مع بيراميدز، المفاوضات ما زالت جارية ولم تكتمل بعد، هو ارتكب خطأ وتم توجيه اللوم له".

وأضاف: "حتى الآن ندرس الوضع سواء من جانبنا أو مسؤولي بيراميدز، وما زال الموضوع محل دراسة، وعقد اللاعب مستمر معنا لموسمين".

وتابع: "لست قلقًا من رحيل اللاعب مستخدمًا بند الشرط الجزائي، لأنه محترم ونحن نضم اللاعبين أصحاب العقليات الجيدة، والسبب الثاني أن سوق الانتقالات تأثر بعد كورونا".

واستكمل: "ثالثًا أي صفقة يحكمها العرض والطلب، فوارد أن يكون اللاعب قيمته المالية أكبر أو أقل من الشرط الجزائي، يوجد عوامل كثيرة تتحكم في هذا الأمر".

وأردف: "الشرط الجزائي المثبت في تعاقد نادي المصري مع محمود وادي هو 50 مليون داخل مصر و2 مليون دولار خارجها".

وواصل: "يوجد عرض آخر من الدوري المصري لـ وادي، وعرض وحيد من خارج مصر".

واختتم تصريحاته بالرد على سؤال هل العرض المحلي قادما من نادي الزمالك؟، قائلا: "مازالت هناك مفاوضات بيننا وبين مسؤولي الزمالك لأنهم يريدون لاعبين ونحن نريد منهم أيضًا، والأمر قيد الدراسة".