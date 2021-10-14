شيرين رضا عن فيلم قمر 14 المشارك في مهرجان الجونة: بيتكلم عن مصايب الحب

وصفت الفنانة شيرين رضا، فيلمها "قمر 14" المشارك في مهرجان الجونة، بأنه فيلم لذيذ، ويضم خمسة قصص، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.



وأضافت في مقابلة مع قناة "on"، اليوم الخميس، على هامش افتتاح المهرجان: "الفيلم بيتكلم عن الحب والمصايب اللي بتحصل في الحب"، ورفضت أن تكشف مزيدًا من التفاصيل.



كما أوضحت شيرين، أنّها تواصل تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح"، وأكّدت أن التصوير مستمر منذ سبعة أشهر ولم ينتهِ بعد.



وتمنت شيرين، أن تكون الدورة الخامسة من المهرجان أفضل من كل قدم في السنوات الماضية، ويحظى بإعجاب الجميع، واختارت الفنانة يسرا لتكريمها في المهرجان.



وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.



ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.