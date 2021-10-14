أحمد السعدني ينضم لأبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما

انضم الفنان أحمد السعدني، لأبطال فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، والمقرر انطلاق تصويره في الأسابيع المقبلة، وتدور أحداثه في خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشر بعد منتصف الليل، وقصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

وأعلن أحمد السعدني، انضمامه لأبطال فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، من خلال صورة نشرها بصحبة المؤلف محمد صادق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام».

و«بضع ساعات في يوم ما»، من بطولة هشام ماجد، ومي عمر، وأحمد السعدني، ومايان السيد، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وخالد أنور، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وهي من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.