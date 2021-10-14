قال الجيش اللبناني، إن تبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، اليوم الخميس، أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف الجيش في بيان نشرع عبر موقعه الرسمي، مساء الخميس، أن الجيش عزّز على الفور انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللّة، كما دهم عدداً من الأماكن بحثاً عن مطلقي النار، لافتًا إلى اعتقال 9 أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري ومباشرة التحقيقات معهم بإشراف القضاء المختص.

وأجرت قيادة الجيش اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.

وشهد محيط قصر العدل بمدينة بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة، صباح اليوم، إطلاق نار كثيف لتفريق اعتصام مناصرو «حزب الله» و«حركة أمل» ضد القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد تعرضه لانتقادات حادة من قبل قيادات حزب الله وحركة أمل.