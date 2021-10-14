 هيئة الدواء الأوروبية تفحص عقارا جديدا مضادا لكورونا - بوابة الشروق
الخميس 14 أكتوبر 2021 10:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

هيئة الدواء الأوروبية تفحص عقارا جديدا مضادا لكورونا

عقار مضاد للكورونا
عقار مضاد للكورونا
(د ب أ)
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 10:23 م | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 10:23 م
بدأت هيئة الدواء الأوروبية فحص عقار جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وطورت شركة الأدوية السويدية البريطانية أسترازينيكا الدواء المركب إيفوشيلد (أي زد دي 7442)، الذي يهدف إلى منع الإصابات بكوفيد- 19 بين البالغين، حسبما أعلنت الهيئة الأوروبية في أمستردام اليوم الخميس.

وأشارت بيانات الاختبار الأولية إلى أن العقار فعال في الحماية من المرض.

ويواصل الخبراء حاليا تقييم البيانات الواردة من الفحوص ودراسة مميزات العقار وعيوبه.

وبحسب الهيئة الأوروبية، لم تتقدم الشركة المصنعة بعد بطلب للحصول على الموافقة لتداول العقار في السوق الأوروبية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك