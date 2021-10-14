الأردن يعرب عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في بيروت

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم، داعيةً الى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن العنف لما فيه مصلحة الجمهورية اللبنانية الشقيقة.



وأكدت الوزارة، حسبما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الخميس، على دعم المملكة المطلق ووقوفها إلى جانب لبنان الشقيق في كل ما من شأنه أن يعزز أمنه واستقراره، ويُلبي طموحات شعبه العزيز، ويحمي مصالح ومكتسبات الأشقاء في لبنان.



وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عن إغلاق عام غدًا الخميس في لبنان؛ حدادا على قتلى اشتباكات بيروت، وذلك حسبما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.



وشهد محيط قصر العدل بمدينة بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة، صباح اليوم، إطلاق نار كثيف لتفريق اعتصام مناصرو «حزب الله» و«حركة أمل» ضد القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد تعرضه لانتقادات حادة من قبل قيادات حزب الله وحركة أمل.