 التحقيق مع جندي بالجيش الألماني استولى على كميات كبيرة من الأسلحة والوثائق السرية - بوابة الشروق
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التحقيق مع جندي بالجيش الألماني استولى على كميات كبيرة من الأسلحة والوثائق السرية

أ ش أ
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 3:24 م

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية إجراء تحقيقات مع جندي من قيادة عمليات الجيش، استولى على مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى وثائق سرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الألمانية اليوم الخميس، بأن التحقيقات تجرى من قبل مكتب التحقيقات الجمركي في "إيسن"، وأن المدعي العام في فرانكفورت "أم ماين" هو من يتولى عمليات التحقيق.

وذكر البيان "أنه أثناء تفتيش منازل خاصة لجندي من منطقة مسؤولية قيادة عمليات الجيش الألماني، تم التحقق من الاستيلاء على مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، والتي - وفقًا لتقدير أولي - لم تأت من مخزون البوندسفير (Bundeswehr)، بالإضافة إلى ذلك، جرى العثور على وثائق سرية تخضع الآن لمزيد من التحقيقات الجارية".

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