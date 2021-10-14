 الرئيس التونسي يتعهد بسحب جواز السفر الدبلوماسي لمن حرض ضد الدولة - بوابة الشروق
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الرئيس التونسي يتعهد بسحب جواز السفر الدبلوماسي لمن حرض ضد الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس (د ب أ)
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 5:01 م | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 5:01 م

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، في أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي لمن حرض ضد الدولة في الخارج.

وتتجه الاتهامات إلى الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي شارك في وقفة احتجاجية ضد الرئيس سعيد في العاصمة الفرنسية باريس وكان قد طالب الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع حكمه، ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية بشأن تجميد البرلمان وتعليق معظم مواد الدستور.

كما اعترف المرزوقي في حوار مع قناة فرانس24 بأنه سعى أيضا إلى إلغاء قمة منظمة الدول لفرنكوفونية المقررة في تونس في نوفمبر القادم قبل أن تقرر المنظمة تأجيلها الى 2022.

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