الوكالة اللبنانية: 3 قتلى جراء إطلاق نار في بيروت

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بسقوط 3 قتلى في إطلاق نار في بيروت، اليوم الخميس، خلال احتجاجات للمطالبة برحيل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.