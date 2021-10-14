 الوكالة اللبنانية: 3 قتلى جراء إطلاق نار في بيروت - بوابة الشروق
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الوكالة اللبنانية: 3 قتلى جراء إطلاق نار في بيروت

بيروت - د ب أ
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 12:37 م | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 12:37 م

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بسقوط 3 قتلى في إطلاق نار في بيروت، اليوم الخميس، خلال احتجاجات للمطالبة برحيل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.


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