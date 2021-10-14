الوكالة اللبنانية: 3 قتلى جراء إطلاق نار في بيروت

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أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بسقوط 3 قتلى في إطلاق نار في بيروت، اليوم الخميس، خلال احتجاجات للمطالبة برحيل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.